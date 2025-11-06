Adani Ports Special Economic Zone stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Adani Ports Special Economic Zone hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 14,39 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,32 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 91,67 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Adani Ports Special Economic Zone 70,67 Milliarden INR umgesetzt.

