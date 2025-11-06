AdaptHealth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AdaptHealth A hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 805,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 820,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at