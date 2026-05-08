Adaptive Biotechnologies präsentierte Quartalsergebnisse

Adaptive Biotechnologies hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Adaptive Biotechnologies mit einem Umsatz von insgesamt 70,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 35,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at