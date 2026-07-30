ADATA Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ADATA Technology lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,41 TWD gegenüber 2,75 TWD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat ADATA Technology im vergangenen Quartal 38,14 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 197,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ADATA Technology 12,82 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at