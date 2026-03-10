ADC Telecommunications Aktie
WKN DE: A0EAXZ / ISIN: US0008863096
|
10.03.2026 13:24:24
ADC Therapeutics Posts Narrower Loss In Q4
(RTTNews) - ADC Therapeutics SA (ADCT) reported a net loss for the quarter ended December 31, 2025, of $6.4 million, or a net loss of $0.04 per share, as compared to net loss of $30.7 million, or a net loss of $0.29 per share, prior year. Adjusted net loss was $13.5 million, or an adjusted net loss of $0.09 per share as compared to an adjusted net loss of $26.5 million, or $0.25 share, a year ago.
Net product revenues were $22.3 million for the fourth quarter as compared to $16.4 million for the same period in 2024.
In pre-market trading on NYSE, ADC shares are up 7.58 percent to $4.54.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ADC Telecommunications Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ADC Telecommunications Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.