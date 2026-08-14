Adecoagro: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Adecoagro veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adecoagro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 409,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at