adidas-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Im Luxusgütersektor habe im zweiten Quartal die Zahl der Ergebnisse unter den Erwartungen im Vergleich zu denen über den Prognosen zugenommen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten die defensiveren Werte tendenziell besser abgeschnitten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die adidas-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 09:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 214,50 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16,55 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 65 886 adidas-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 16,8 Prozent zu Buche. Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2024 / 17:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.