XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX

So performte der LUS-DAX am Dienstag zum Handelsschluss.

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,28 Prozent fester bei 18 440,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 446,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 200,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 181,00 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 943,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, den Wert von 15 973,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 10,13 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 12,93 Prozent auf 36,39 EUR), Zalando (+ 8,47 Prozent auf 26,51 EUR), Covestro (+ 3,53 Prozent auf 49,22 EUR), Deutsche Bank (+ 2,81 Prozent auf 16,04 EUR) und Commerzbank (+ 2,49 Prozent auf 14,19 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-1,65 Prozent auf 535,66 EUR), adidas (-1,33 Prozent auf 222,10 EUR), Hannover Rück (-1,33 Prozent auf 229,70 EUR), Siemens Healthineers (-0,88 Prozent auf 52,00 EUR) und Sartorius vz (-0,50 Prozent auf 280,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 16 359 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 199,269 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,98 zu Buche schlagen. Mit 7,72 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

