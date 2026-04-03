ADM Enterprises präsentierte Quartalsergebnisse

ADM Enterprises hat am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Beim Umsatz wurden 1,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 1,3 Millionen USD.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 5,76 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 5,62 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at