Adnoc: Annahmefrist für Covestro-Übernahmeangebot läuft bis 27. November

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der geplanten Übernahme von Covestro hat Adnoc nun die Annahmefrist für das Übernahmeangebot festgelegt. Wie der Ölkonzern aus Abu Dhabi mitteilte, läuft die Frist von Freitag 25. Oktober bis 27. November um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Die Angebotsunterlagen für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für den Erwerb aller ausstehenden Covestro-Aktien habe die Bieterin Adnoc International am heutigen Freitag nach Gestattung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht.

Wie bereits bekannt, bietet Adnoc 62 Euro in bar je Covestro-Aktie, laut Mitteilung eine Prämie von rund 54 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs der Covestro-Aktie am 19. Juni 2023, dem Tag vor ersten Marktgerüchten über eine mögliche Transaktion. Covestro-Aktien gingen am Donnerstag bei 58,30 Euro aus dem Handel.

Das Übernahmeangebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie des gezeichneten Grundkapitals des Unternehmens, sowie weiteren, marktüblichen Bedingungen wie behördlichen Freigaben.

Wie ebenfalls bekannt, unterstützen Vorstand und Aufsichtsrat von Covestro das Übernahmeangebot.

Adnoc International hat sich gemäß der Investitionsvereinbarung verpflichtet, bis 31. Dezember 2028 keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. Der Vorstand des Leverkusener Spezialkunststoffherstellers habe - vorbehaltlich seiner aktienrechtlichen Pflichten - zugestimmt, ein Delisting und/oder Squeeze- out zu unterstützen, falls Adnoc International dies beabsichtige. Darüber hinaus habe Covestro sich verpflichtet, bis zum Vollzug der Transaktion keine Dividende vorzuschlagen.

Der DAX-Konzern Covestro ist aus der einstigen Kunststoffsparte Material Science von Bayer hervorgegangen.

