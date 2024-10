Adnoc legt Übernahmeangebot für Covestro vor - 62 Euro je Aktie

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi will den Kunststoffspezialisten Covestro zu einem Unternehmenswert von 14,7 Milliarden Euro inklusive Schulden schlucken. Nach langen Verhandlungen wurde jetzt ein offizielles Angebot von 62 Euro pro Aktie vorgelegt, der Preis entspricht dem im Vorfeld einer Buchprüfung bereits genannten Preis.

Bei Vollzug der Transaktion zeichne Adnoc eine Kapitalerhöhung von Covestro über 10 Prozent in Höhe von 1,17 Milliarden Euro, heißt es in der Mitteilung des Käufers. Adnoc werde "als zuverlässiger, langfristiger und vertrauenswürdiger Partner" von Covestro auftreten, heißt es weiter. Covestro begrüßt und unterstützt den Angaben zufolge das Übernahmeangebot.

Adnoc hat seit dem vergangenen Sommer um das im DAX notierte Unternehmen geworben. Ende Juni kündigte Covestro schließlich konkrete Verhandlungen an.

Ende 2015 hatte Bayer seine einstige Kunststoffsparte Material Science unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht. Covestro fertigt Vorprodukte für verschiedene Industrien. Sie finden sich in Matratzen, Autositzen, aber auch in Dämmungen oder Rotorblättern von Windkraftanlagen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2024 02:53 ET (06:53 GMT)