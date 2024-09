Adnoc vor Gebot von 14,4 Milliarden Euro für Covestro - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) will für den Leverkusener Kunststoffkonzern Covestro nach Informationen der Financial Times nun ein offizielles Übernahmeangebot vorlegen. Der staatliche Ölkonzern der Vereinigten Arabischen Emirate wolle dabei etwa 14,4 Milliarden Euro inklusive Schulden bieten, schreibt die Zeitung. CEO Sultan Al Jaber sei in der letzten Augustwoche in Deutschland gewesen, um die Verhandlungen abzuschließen, zitiert das Blatt zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Von Adnoc war kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten. Covestro wollte den Bericht nicht kommentieren. Beide Seiten führen seit mehr als einem Jahr Gespräche über einen Deal. Anfänglich hatte Covestro eine Reihe von Angeboten als zu niedrig abgelehnt, im Juni dann aber konkreten Verhandlungen zugestimmt, nachdem Adnoc ein mögliches Angebot über 62 Euro in Aussicht gestellt hatte.

Die Buchprüfung, die dafür die Voraussetzungen schaffen sollte, stehe vor dem Abschluss, hatte Ende August Reuters aus Kreisen erfahren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2024 03:28 ET (07:28 GMT)