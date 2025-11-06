ADT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ADT hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at