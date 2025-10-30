Advance Auto Parts Aktie

Advance Auto Parts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 11:50:45

Advance Auto Parts Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Advance Auto Parts (AAP):

Earnings: -$1 million in Q3 vs. -$6 million in the same period last year. EPS: -$0.02 in Q3 vs. -$0.10 in the same period last year. Excluding items, Advance Auto Parts reported adjusted earnings of $56 million or $0.92 per share for the period.

Analysts projected $0.75 per share Revenue: $2.036 billion in Q3 vs. $2.148 billion in the same period last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $1.75 - $1.85 Full year revenue guidance: $8,550 - $8,600 Mln

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Advance Auto Parts Inc.mehr Nachrichten