Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
|
30.10.2025 11:50:45
Advance Auto Parts Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Advance Auto Parts (AAP):
Earnings: -$1 million in Q3 vs. -$6 million in the same period last year. EPS: -$0.02 in Q3 vs. -$0.10 in the same period last year. Excluding items, Advance Auto Parts reported adjusted earnings of $56 million or $0.92 per share for the period.
Analysts projected $0.75 per share Revenue: $2.036 billion in Q3 vs. $2.148 billion in the same period last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $1.75 - $1.85 Full year revenue guidance: $8,550 - $8,600 Mln
