Advance Terrafund REIT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Advance Terrafund REIT hat am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,7 Millionen EUR – ein Plus von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Advance Terrafund REIT 3,2 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at