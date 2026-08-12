Advanced Emissions Solutions legte Quartalsergebnis vor

Advanced Emissions Solutions lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Advanced Emissions Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Advanced Emissions Solutions einen Umsatz von 28,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at