Advanced Emissions Solutions präsentierte Quartalsergebnisse

Advanced Emissions Solutions lud am 09.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Advanced Emissions Solutions ein EPS von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Advanced Emissions Solutions im vergangenen Quartal 29,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Advanced Emissions Solutions 27,0 Millionen USD umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,270 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Advanced Emissions Solutions -0,140 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Advanced Emissions Solutions im vergangenen Geschäftsjahr 120,34 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Advanced Emissions Solutions 108,96 Millionen USD umsetzen können.

