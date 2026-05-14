ATX letztlich mit Gewinnen -- DAX schließt auf höheren Niveau -- Wall Street schließlich mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich schwächer

Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt ging es nach oben. An den US-Börsen ging es am Donnerstag nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag weiter erholt.

Der ATX markierte seinen Erstkurs auf höherem Niveau und hielt sich auch im Tagesverlauf höher. Er verabschiedete sich 0,7 Prozent fester bei 5.927,58 Punkten aus dem Handel.

Im Blick stand der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Dort haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking.

Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, schrieb in der Früh, die Anleger setzten auf verbesserte Wirtschaftsbeziehungen und eine Ausweitung des Handels zwischen den beiden Supermächten. Doch wo hohe Erwartungen vorherrschten, gebe es auch immer ein hohes Enttäuschungspotenzial. So seien angesichts der Rekordhöhen an den US-Börsen die Risiken im Fall enttäuschender Nachrichten aus China hoch.

Mit Blick auf die Einzelwerte revidierte Barclays ihr Kursziel für die Wienerberger-Aktien von 30 auf 28 Euro. Die "Overweight"-Empfehlung wurde aber bestätigt. Während sich aus den besseren kurzfristigen Handelsvolumina kaum etwas extrapolieren lasse, bleibe das Preis-Kosten-Verhältnis ein zentrales Anliegen, so die Analysten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Donnerstag Gewinne.

Der DAX eröffnete die Sitzung höher bei und legte anschließend weiter zu. Schlussendlich ging er 1,32 Porzent fester bei 24.456,26 Zählern in den Feierabend.

Der TecDAX notierte ebenfalls klar in der Gewinnzone, nachdem er bereits gestartet war.

Positive Impulse kamen aus der internationalen Politik: Zum Beginn des China-Besuchs von US-Präsident Donald Trump bemühten sich Washington und Peking demonstrativ um ein entspannteres Verhältnis. Trump äußerte sich nach dem offiziellen Empfang anerkennend über Chinas Staatschef Xi Jinping. Xi wiederum betonte, dass die gemeinsamen Interessen beider Länder aus seiner Sicht schwerer wögen als bestehende Konflikte.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag stärker.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung etwas höher und hielt sich auch anschließend im Plus. Zum Feierabend notierte er 0,75 Prozent stärker bei 50.064,08 Punkten.

Der NASDAQ Composite legte zum Start marginal zu und baute seine Gewinne anschließend aus. Dabei markierte er bei 26.707,14 Stellen ein neues Rekordhoch. Schlussenldich stieg er um 0,88 Prozent auf 26.635,22 Zähler.

Die technologieorientierte US-Börse Nasdaq setzte ihren Aufwärtstrend am Donnerstag fort, getragen von neuer Zuversicht rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Zusätzlich hoffen Anleger auf Fortschritte in den Beziehungen zwischen den USA und China sowie auf eine mögliche diplomatische Rolle Pekings im Konflikt mit dem Iran. Hintergrund ist der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China zu politischen Gesprächen.

Im Technologiesektor blieb die Stimmung insbesondere dank starker Unternehmensnachrichten positiv. Ein überzeugender Quartalsausblick von Cisco hat die Fantasie im KI-Bereich erneut angefacht. Gleichzeitig richtete sich die Aufmerksamkeit auf den Börsengang von Cerebras Systems, der als weiterer Impuls für den Sektor gilt. Das Unternehmen entwickelt Hochleistungs-Chips für KI-Anwendungen und wird als möglicher Herausforderer von NVIDIA gesehen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio rutschte Nikkei 225 unter die Nulllinie und verlor zuletzt 0,98 Prozent auf 62.654,05 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite daneben 1,52 Prozent auf 4.177,92 Punkte.

In Hongkong zeigte sich der Hang Seng unverändert und ging bei 26.389,04 Punkten in den Feierebend.

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Anleger blieben in ihren Entscheidungen beeinflusst vom fortgesetzten KI-Boom einerseits und geopolitischen Spannungen andererseits. So gibt es im Iran-Krieg weiterhin keine Fortschritte hin zu einer Lösung. Die Ölpreise bleiben damit hoch, was Inflations- und Konjunktursorgen nährt.

Zudem richten sich die Blicke auf den Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Beide Seiten bemühten sich mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Grossmächte. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking.

Xi Jinping traf zudem hochrangige Wirtschaftsvertreter aus den USA und erklärte einem Staatsmedium zufolge, die offenen Türen Chinas würden sich weiter öffnen. Peking begrüsse eine verstärkte Zusammenarbeit mit den USA und äusserte sich demnach positiv darüber, dass US-Firmen bessere Perspektiven in China haben würden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX