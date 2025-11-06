Advanced Energy Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Advanced Energy Industries hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,80 Prozent auf 463,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 374,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at