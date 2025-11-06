Advanced Info Service stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Advanced Info Service hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,05 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 54,36 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,21 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at