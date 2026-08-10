Advanex: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Advanex gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 73,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 96,86 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Advanex 7,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at