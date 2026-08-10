|
10.08.2026 06:31:29
Advanex: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Advanex gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 73,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 96,86 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Advanex 7,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!