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03.08.2026 06:31:29
Advantech gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Advantech hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 5,20 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,30 TWD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26,13 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Advantech einen Umsatz von 17,84 Milliarden TWD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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