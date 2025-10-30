Advantest: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Advantest lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Advantest 0,410 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1,78 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,28 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at