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29.04.2026 06:31:29
Advantest präsentierte Quartalsergebnisse
Advantest äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,16 Prozent auf 2,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,42 USD gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,49 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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