Advisory Board Aktie

Advisory Board für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794379 / ISIN: US00762W1071

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08.10.2026 18:37:14

Advasa Holdings Names William Wetherspoon CFO

(RTTNews) - On Thursday, Advasa Holdings, Inc. (ADBT), a fintech payment holding company, announced the appointment of William Wetherspoon as the Chief Financial Officer of the company, effective October 6.

Witherspoon has served on the Company's Board since June 24, 2026, previously as an independent director. CEO Grady Ryther has stepped down as interim CFO and will continue as CEO.

Witherspoon has experience in asset acquisition, real estate development, financing, and financial consulting, including roles at UMcapital and Hubert Development.

Since 2017, he has also advised high-net-worth clients at Forge Consulting on trusts, estates, insurance, and long-term financial planning.

Witherspoon has experience in asset acquisition, real estate development, financing, and financial consulting, with roles at UMcapital, Hubert Development, and Forge Consulting.

On the Nasdaq, the shares were trading 1.28 percent down at $0.1229.

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