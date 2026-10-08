Advisory Board Aktie
WKN: 794379 / ISIN: US00762W1071
|
08.10.2026 18:37:14
Advasa Holdings Names William Wetherspoon CFO
(RTTNews) - On Thursday, Advasa Holdings, Inc. (ADBT), a fintech payment holding company, announced the appointment of William Wetherspoon as the Chief Financial Officer of the company, effective October 6.
Witherspoon has served on the Company's Board since June 24, 2026, previously as an independent director. CEO Grady Ryther has stepped down as interim CFO and will continue as CEO.
Witherspoon has experience in asset acquisition, real estate development, financing, and financial consulting, including roles at UMcapital and Hubert Development.
Since 2017, he has also advised high-net-worth clients at Forge Consulting on trusts, estates, insurance, and long-term financial planning.
Witherspoon has experience in asset acquisition, real estate development, financing, and financial consulting, with roles at UMcapital, Hubert Development, and Forge Consulting.
On the Nasdaq, the shares were trading 1.28 percent down at $0.1229.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advisory Board CoShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Advisory Board CoShs
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.