ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag im Minus. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag nach.

Der ATX beginnt die Sitzung zwar kaum verändert bei 6.506,39 Punkten, fällt anschließend jedoch direkt zurück.

Der Wiener Aktienmarkt schließt sich am Dienstag an das gestrige schwache Handelsende an.

Schwache Vorgaben aus Asien belasten besonders den Technologiesektor. Der US-Technologieindex NASDAQ 100 hatte sich am Vorabend zwar etwas stabilisiert nach seinem jüngsten Rutsch, doch in Asien ging es nun wieder abwärts. Zudem steigt der Ölpreis wieder. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent kletterte mit der Sorge vor weiteren Angriffen auf Öltanker in der Straße von Hormus über 111 Dollar je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit fünf Monaten.

In Deutschland trübt sich zudem das Konjunkturbild etwas ein. Die Einschätzung von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hat sich nämlich erstmals seit fünf Monaten wieder verschlechtert. Die ZEW-Konjunkturerwartungen, das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW, fielen im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 6,6 Punkte auf 28,1 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten einen Dämpfer erwartet, waren aber im Schnitt nur von einem Rückgang auf 30 Punkte ausgegangen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt scheuen auch am zweiten Handelstag der Woche das Risiko.

Dernotierte zur Startglocke 0,4 Prozent schwächer bei 25.219,71 Zählern und macht auch weiterhin Verluste.

Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Der Leitindex rutschte unter die kurzfristig relevante Indikatorlinie des 21-Tage-Durchschnitts. Angeführt vom Schwergewicht Siemens prägten Kursverluste bei Einzelwerten mit KI-Fantasie das Gesamtbild negativ. Aber auch die hohen Energiepreise sowie die Unruhen in Frankreich mit ihren Auswirkungen am Anleihemarkt wurden weiterhin als Belastungen genannt.

Charttechnisch wackelt in der neuen Woche der am Freitag versuchte DAX-Ausbruch aus dem jüngsten Korrekturtrend, der Ende August mit dem Rekord begonnen hatte. Als nun wichtige Unterstützungen werden neben der 25.000-Punkte-Marke die 200-Tage-Linie sowie das bisherige Oktober-Tief angesehen.

Der für den KI-Einfluss berühmte US-Branchenindex NASDAQ 100 hatte sich am Vorabend nach seinem jüngsten Rutsch zwar etwas stabilisiert, doch in Asien ging es am Dienstag für Tech-Werte wieder abwärts.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zum Wochenstart uneinheitlich zu.

Der Dow Jones schloss nach einem schwachen Start und zwischenzeitlichen Erholungstendenzen mit einem leichten Minus von 0,07 Prozent bei 51.966,60 Punkten.

Der NASDAQ Composite konnte unterdessen mit Gewinnen in den Feierabend gehen - zum Handelsende stand ein Plus von 1,11 Prozent auf 26.430,89 Zähler.

Für US-Technologieaktien war nach der jüngsten Talfahrt am Montag eine Stabilisierung zu sehen. "Anleger greifen nach dem Ausverkauf wieder zu", kommentierte Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro die Nasdaq-Taxe. "Die Erholung bleibt jedoch anfällig", warnte er. "Anleger hinterfragen, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausreichend Rendite bringen." Diese Zweifel hatten den NASDAQ 100 vergangene Woche um insgesamt 5,5 Prozent absacken lassen. Im weiteren Wochenverlauf veröffentlichen aus der Tech-Branche der Weltraum- und KI-Konzern SpaceX, der Elektroautobauer Tesla sowie der Social-Media-Riese Meta Geschäftszahlen, betonte der Experte. "Überzeugen die Unternehmen mit starken Margen und Ausblicken, könnten die Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen abnehmen. Enttäuschungen könnten dagegen die Sorgen über die Finanzierung der KI-Infrastruktur verstärken und den Druck auf den gesamten Technologiesektor erhöhen."

ASIEN

An den Märkten in Asien setzten Käufer vermehrt den Rotstift an.

In Japan gab der Nikkei 225 letztlich um 1,3 Prozent auf 64.075,42 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland waren nach anfänglichen Verlusten schließlich knappe Gewinne zu sehen: Für den Shanghai Composite ging es um 0,12 Prozent auf 3.735,37 Zähler nach oben.

In Hongkong ging es nach der Feiertagspause ebenfalls abwärts: Der Hang Seng verlor schlussendlich 1,32 Prozent auf 23.867,74 Punkte.

An den Börsen Asiens ging es am Dienstag wieder mehrheitlich abwärts. Die teilweise Stabilisierung tags zuvor war dahin. Vor allem der KI-und Halbleitersektor geriet im Oktober immens unter Vertrauensdruck. Neben den zuletzt wider stärker in den Vordergrund gerückten Bedenken über hohe Bewertungen von KI-Unternehmen sowie steigenden Finanzierungskosten belasten auch hohe Ölpreise die Börsen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX