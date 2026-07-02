Adya legte Quartalsergebnis vor

Adya hat am 29.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7822,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,8 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 61,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Adya ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 66,13 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,79 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at