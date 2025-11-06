AEA Bridges Impact A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AEA Bridges Impact A stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,7 Millionen USD – ein Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AEA Bridges Impact A 4,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at