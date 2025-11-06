06.11.2025 06:31:29

AEA Bridges Impact A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AEA Bridges Impact A stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,7 Millionen USD – ein Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AEA Bridges Impact A 4,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

