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30.04.2026 06:31:29
Aecon Group präsentierte Quartalsergebnisse
Aecon Group hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,28 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aecon Group ein Ergebnis je Aktie von -0,600 CAD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,26 Milliarden CAD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aecon Group 1,06 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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