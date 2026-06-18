Aluminiumpreis

3 419,16
USD
44,12
1,31 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Geändert am: 18.06.2026 07:05:30

USA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentierte sich am Mittwoch in Grün.

So eröffnete der ATX etwas höher und stand auch anschließend im Plus. Er verabschiedete sich 1,92 Prozent stärker bei 6.568,68 Punkten.

Das Highlight des heutigen Tages dürfte am Abend international die Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed darstellen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Frühkommentar. Mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus ist nicht zu rechnen und marktseitig ist dies auch vollkommen antizipiert. Wichtiger wird die Kommunikation der Notenbanker sein, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt stand Kapsch TrafficCom mit der Vorlage endgültiger Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr im Fokus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt verlief das Geschäft in ruhigen Bahnen.

So startete der DAX schwächer und lag auch im weiteren Handelsverlauf in rotem Terrain. Gegen Mittag konnte er sich vorübergehend leicht ins Plus vorarbeiten und pendelt dann um die Nulllinie. Letztlich ging es 0,1 Prozent auf 24.934,67 Punkte nach oben.

Belastet von einer Gewinnwarnung des Autobauers BMW musste der DAX einen erneuten Test der 25.000-Punkte-Marke vertagen. Zweimal ist der deutsche Leitindex in dieser Woche über der Tausendermarke schon abgedreht, doch am Mittwoch gingen die Anleger mit Vorsicht an den US-Zinsentscheid am Abend heran.

Gespannt wird auf die US-Zinsentscheidung geblickt, weil es die erste unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh ist. Da keine schnelle Zinsänderung erwartet wird, stehen wohl seine begleitenden Äusserungen im Mittelpunkt des Geschehens. Laut dem Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro wollen Anleger vor allem wissen, ob die Fed unter dem Druck des US-Präsidenten Donald Trump unabhängig bleibt.

"Der deutliche Rückgang der Ölpreise im Zusammenhang mit dem US-Iran-Abkommen verschafft Warsh bei seinem heutigen Debüt etwas mehr Spielraum und verringert ein wenig die Risiken, die mit dem Treffen verbunden sind", glaubt der Experte Krishna Guha vom US-Analysehaus Evercore ISI. Er geht aber davon aus, dass die Risiken durch den Antritt des neuen Fed-Chefs immer noch höher sind als sonst üblich. Warsh bewege sich auf einem "schmalen Grat".

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich schwächer.

Der Dow Jones Industrial konnte zwar zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch aufstellen, rutschte zum Handelsende aber um 0,97 Prozent auf 51.493,16 Punkte ab.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 1,34 Prozent tiefer bei 26.021,66 Punkten.

Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ging ohne Überraschungen über die Bühne. Bei der ersten Fed-Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh gab es weiter keine Änderung beim Leitzins. Ökonomen hatten bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass die Notenbanker den Leitzins zum vierten Mal in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent halten werden. Zuletzt hatte die Fed im Dezember an der Zinsschraube gedreht, als der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt worden war.

Analyst Bernd Weidensteiner von der Commerzbank geht davon aus, dass tiefgreifende Änderungen bei der Geldpolitik kurzfristig kaum durchsetzbar sein dürften. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor versichert, dass er - anders als bei Amtsvorgänger Jerome Powell - keinen Druck auf den neuen Fed-Che ausüben will.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen auch am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 1,68 Prozent auf 71.107,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland rutscht unterdessen der Shanghai Composite 0,37 Prozent auf 4.092,76 Punkte ab.

In Hongkong gibt daneben der Hang Seng deutlichere 1,70 Prozent auf 23.900,01 Punkte nach.

-Am Donnerstag ist an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz auszumachen. Während das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die Börsen in Tokio und Seoul auf Rekordhochs treibt, hinken die chinesischen Börsen und der australische Aktienmarkt hinterher.

Die USA und der Iran haben am späten Mittwoch eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus unterzeichnet. Die US-Futures drehten daraufhin ins Plus, die Ölpreise gerieten unter Druck.

An der Wall Street hatten die Kurse am Mittwoch deutlich nachgegeben, nachdem die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet auf dem aktuellen Niveau belassen hatte. Allerdings signalisierte die Federal Reserve unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf. Warsh zeigte sich während der anschließenden Pressekonferenz zum Zinsentscheid entschlossen, die Inflation zu bekämpfen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
18.06.26 Accenture plc / Quartalszahlen
18.06.26 Accenture PLC Cert Deposito Arg Repr 0.013333333 Sh / Quartalszahlen
18.06.26 AdaptHealth Corp Registered Shs -A- / Hauptversammlung
18.06.26 Aeva Technologies Inc Registered Shs / Hauptversammlung
18.06.26 Africa Energy Corp Registered Shs / Hauptversammlung
18.06.26 Agios Pharmaceuticals Inc / Hauptversammlung
18.06.26 ALINCO INC / Hauptversammlung
18.06.26 Alliance Global Group,Inc / Hauptversammlung

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
18.06.26 Gross Domestic Product (QoQ)
18.06.26 Gross Domestic Product (YoY)
18.06.26 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
18.06.26 Investitionen in ausländische Anleihen
18.06.26 Unemployment Rate s.a (3M)
18.06.26 Exporte
18.06.26 Importe ( Monat )
18.06.26 Handelsbilanz
18.06.26 ILO Arbeitslosenquote (3M)
18.06.26 Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
18.06.26 Veränderung der Beschäftigung
18.06.26 Arbeitslosenquote
18.06.26 Arbeitslosenänderung
18.06.26 Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
18.06.26 BSP Zinssatzentscheidung
18.06.26 SECO wirtschaftliche Prognosen
18.06.26 ECB's Nagel speech
18.06.26 Zinsentscheidung der SNB
18.06.26 Geldpolitische Lagebeurteilung der SNB
18.06.26 Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung
18.06.26 SNB Pressekonferenz
18.06.26 Geldmenge M3
18.06.26 Leistungsbilanz s.a
18.06.26 Norges Bank Zinssatzentscheidungen
18.06.26 Kredite an den Privatsektor
18.06.26 Leistungsbilanz n.s.a
18.06.26 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
18.06.26 CBC (Taiwan) Zinssatzentscheidung
18.06.26 M2 Geldmenge
18.06.26 Leistungsbilanz EUR
18.06.26 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
18.06.26 Auktion 10-jähriger Obligaciones
18.06.26 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
18.06.26 Bauleistung w.d.a (Jahr)
18.06.26 Bauleistung s.a (Monat)
18.06.26 Leistungsbilanz
18.06.26 Deutschlands Bundesbank Monatsbericht
18.06.26 EZB-Mitglied Elderson spricht
18.06.26 BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
18.06.26 BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
18.06.26 Sitzungsprotokoll der BoE
18.06.26 BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen
18.06.26 BoE Zinssatzentscheidung
18.06.26 BoE: Geldpolitische Zusammenfassung
18.06.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
18.06.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
18.06.26 Privatausgaben ( Quartal )
18.06.26 Privatausgaben (im Jahresvergleich)
18.06.26 EZB-Mitglied Cipollone spricht
18.06.26 EZB-Mitglied Lane spricht
18.06.26 Änderung der Empfänger von Arbeitslosenversicherung (MoM)
18.06.26 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
18.06.26 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
18.06.26 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
18.06.26 Rohstoffpreisindex
18.06.26 Industrieproduktpreise (Monat)
18.06.26 CNB Zinssatzentscheidung
18.06.26 Philadelphia Fed Manufacturing Survey
18.06.26 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
18.06.26 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
18.06.26 Drachenbootfest
18.06.26 Drachenboot Festival
18.06.26 Tuen Ng Festival
18.06.26 5-jährige TIPS-Auktion
18.06.26 Baker Hughes Plattform-Zählung
18.06.26 Handelsbilanz (MoM)
18.06.26 Netto Langzeit TIC Flüsse
18.06.26 Gesamte Netto TIC Flüsse
18.06.26 Mittsommer
18.06.26 Westpac Verbraucherumfrage
18.06.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
18.06.26 Wachstum Produzentenpreisindex

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3 419,16 44,12 1,31
Baumwolle 0,76 -0,01 -1,13
Bleipreis 1 944,00 -11,35 -0,58
Dieselpreis Benzin 1,75 -0,03 -1,52
EEX Strompreis Phelix DE 97,45 0,10 0,10
Erdgaspreis - Natural Gas 3,15 -
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 316,80 57,93 1,36
Haferpreis 3,12 0,05 1,71
Heizölpreis 82,42 -1,85 -2,19
Holzpreis 630,50 -0,50 -0,08
Kaffeepreis 2,78 0,01 0,22
Kakaopreis 3 145,00 -6,00 -0,19
Kohlepreis 126,05 0,15 0,12
Kupferpreis 13 735,85 53,95 0,39
Lebendrindpreis 2,56 0,17
Mageres Schwein Preis 0,95 -0,16
Maispreis 4,20 -0,01 -0,18
Mastrindpreis 3,67 0,01 0,15
Milchpreis 16,04 0,05 0,31
Naphthapreis (European) 691,89 8,04 1,18
Nickelpreis 17 816,00 187,50 1,06
Orangensaftpreis 1,49 0,01 0,81
Palladiumpreis 1 331,50 -26,00 -1,92
Palmölpreis 4 503,00 123,00 2,81
Platinpreis 1 757,50 -33,50 -1,87
Rapspreis 508,00 -1,75 -0,34
Reispreis 12,07 0,14 1,17
Silberpreis 69,05 1,04 1,53
Sojabohnenmehlpreis 304,60 -0,20 -0,07
Sojabohnenpreis 11,30 -0,02 -0,20
Sojabohnenölpreis 0,71 -0,01 -0,94
Super Benzin 1,82 -0,02 -1,09
Weizenpreis 204,25 1,75 0,86
Zinkpreis 3 591,20 42,05 1,18
Zinnpreis 55 376,00 277,00 0,50
Zuckerpreis 0,14 0,22
Ölpreis (Brent) 77,85 -0,81 -1,03
Ölpreis (WTI) 74,90 -1,89 -2,46

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 934,67 0,10%
Dow Jones 51 492,55 -0,98%
NASDAQ Comp. 26 021,66 -1,34%
S&P 500 7 420,10 -1,21%
NIKKEI 225 71 135,50 1,76%
Hang Seng 24 312,16 -0,74%
ATX 6 568,68 1,92%
Shanghai Composite 4 108,08 0,40%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

USA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen