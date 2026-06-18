USA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentierte sich am Mittwoch in Grün.

So eröffnete der ATX etwas höher und stand auch anschließend im Plus. Er verabschiedete sich 1,92 Prozent stärker bei 6.568,68 Punkten.

Das Highlight des heutigen Tages dürfte am Abend international die Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed darstellen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Frühkommentar. Mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus ist nicht zu rechnen und marktseitig ist dies auch vollkommen antizipiert. Wichtiger wird die Kommunikation der Notenbanker sein, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt stand Kapsch TrafficCom mit der Vorlage endgültiger Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr im Fokus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt verlief das Geschäft in ruhigen Bahnen.

So startete der DAX schwächer und lag auch im weiteren Handelsverlauf in rotem Terrain. Gegen Mittag konnte er sich vorübergehend leicht ins Plus vorarbeiten und pendelt dann um die Nulllinie. Letztlich ging es 0,1 Prozent auf 24.934,67 Punkte nach oben.

Belastet von einer Gewinnwarnung des Autobauers BMW musste der DAX einen erneuten Test der 25.000-Punkte-Marke vertagen. Zweimal ist der deutsche Leitindex in dieser Woche über der Tausendermarke schon abgedreht, doch am Mittwoch gingen die Anleger mit Vorsicht an den US-Zinsentscheid am Abend heran.

Gespannt wird auf die US-Zinsentscheidung geblickt, weil es die erste unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh ist. Da keine schnelle Zinsänderung erwartet wird, stehen wohl seine begleitenden Äusserungen im Mittelpunkt des Geschehens. Laut dem Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro wollen Anleger vor allem wissen, ob die Fed unter dem Druck des US-Präsidenten Donald Trump unabhängig bleibt.

"Der deutliche Rückgang der Ölpreise im Zusammenhang mit dem US-Iran-Abkommen verschafft Warsh bei seinem heutigen Debüt etwas mehr Spielraum und verringert ein wenig die Risiken, die mit dem Treffen verbunden sind", glaubt der Experte Krishna Guha vom US-Analysehaus Evercore ISI. Er geht aber davon aus, dass die Risiken durch den Antritt des neuen Fed-Chefs immer noch höher sind als sonst üblich. Warsh bewege sich auf einem "schmalen Grat".

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich schwächer.

Der Dow Jones Industrial konnte zwar zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch aufstellen, rutschte zum Handelsende aber um 0,97 Prozent auf 51.493,16 Punkte ab.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 1,34 Prozent tiefer bei 26.021,66 Punkten.

Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ging ohne Überraschungen über die Bühne. Bei der ersten Fed-Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh gab es weiter keine Änderung beim Leitzins. Ökonomen hatten bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass die Notenbanker den Leitzins zum vierten Mal in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent halten werden. Zuletzt hatte die Fed im Dezember an der Zinsschraube gedreht, als der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt worden war.

Analyst Bernd Weidensteiner von der Commerzbank geht davon aus, dass tiefgreifende Änderungen bei der Geldpolitik kurzfristig kaum durchsetzbar sein dürften. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor versichert, dass er - anders als bei Amtsvorgänger Jerome Powell - keinen Druck auf den neuen Fed-Che ausüben will.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen auch am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 1,68 Prozent auf 71.107,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland rutscht unterdessen der Shanghai Composite 0,37 Prozent auf 4.092,76 Punkte ab.

In Hongkong gibt daneben der Hang Seng deutlichere 1,70 Prozent auf 23.900,01 Punkte nach.

-Am Donnerstag ist an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz auszumachen. Während das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die Börsen in Tokio und Seoul auf Rekordhochs treibt, hinken die chinesischen Börsen und der australische Aktienmarkt hinterher.

Die USA und der Iran haben am späten Mittwoch eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus unterzeichnet. Die US-Futures drehten daraufhin ins Plus, die Ölpreise gerieten unter Druck.

An der Wall Street hatten die Kurse am Mittwoch deutlich nachgegeben, nachdem die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet auf dem aktuellen Niveau belassen hatte. Allerdings signalisierte die Federal Reserve unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf. Warsh zeigte sich während der anschließenden Pressekonferenz zum Zinsentscheid entschlossen, die Inflation zu bekämpfen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX