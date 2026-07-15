Aehr Test SystemsShs Aktie
WKN: 908802 / ISIN: US00760J1088
|
15.07.2026 16:44:28
Aehr Test Systems Stock Soars 34%
(RTTNews) - Aehr Test Systems, Inc. (AEHR) shares surged 34.25 percent, gaining $24.66 to trade at $96.67 on Wednesday possibly after the semiconductor test equipment maker reported yesterday a return to quarterly profitability and stronger revenue.
The stock opened at $98.35 and traded between $95.00 and $110.20 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $14.01 to $126.62. Trading volume reached 5.37 million shares, compared with an average daily volume of 2.51 million shares.
For the fourth quarter, the company posted net income of $1.39 million, or $0.04 per share, compared with a net loss of $2.90 million, or $0.10 per share, a year earlier. Revenue increased 33.7 percent to $18.84 million from $14.09 million. For the full year, Aehr reported a net loss of $7.13 million, or $0.23 per share, on revenue of $50.00 million, compared with a net loss of $3.91 million, or $0.13 per share, on revenue of $58.97 million last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aehr Test SystemsShs
|
13.07.26
|Ausblick: Aehr Test System verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.04.26
|Ausblick: Aehr Test System gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Aehr Test SystemsShs
Aktien in diesem Artikel
|Aehr Test SystemsShs
|72,76
|-4,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.