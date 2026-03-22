AEM Holdings Aktie
WKN: 251728 / ISIN: SG1J36888431
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22.03.2026 16:26:28
AEM partners ASE Technology for AI, high-performance computing chip testing
AEM will also raise S$12 million through a private placement for its Taiwan expansion, integration into ASE’s operationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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