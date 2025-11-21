Aeon gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aeon hat am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Aeon im vergangenen Quartal 995,2 Millionen MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aeon 1,00 Milliarden MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at