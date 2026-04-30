Aerospace Times Electronic Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aerospace Times Electronic Technology hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mit einem EPS von 0,01 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Aerospace Times Electronic Technology mit 0,010 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,84 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,70 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at