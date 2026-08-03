Aether Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aether Industries hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,77 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,49 Prozent auf 3,27 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at