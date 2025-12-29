AEVIS Aktie
WKN: 925444 / ISIN: CH0012488190
|
29.12.2025 09:09:37
Aevis Victoria nimmt Umschuldung vor
Die auf Kliniken, Immobilien und Hotels spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Aevis Victoria hat seine Verbindlichkeiten neu strukturiert und eine konzernweite Refinanzierung abgeschlossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
