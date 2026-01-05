Ethereum - Japanischer Yen

495 447,99
 JPY
2 587,53
0,53 %
JPY - ETH
Geändert am: 05.01.2026 08:44:52

ATX und DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen größtenteils weit im Plus

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex dürften fester in den Montagshandel starten. An den Märkten in Fernost werden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse dürften sich zum Wochenstart zuversichtlich zeigen.

Der ATX gewinnt vorbörslich leicht hinzu.

Die Vorgaben aus Asien lesen sich positiv, der Nikkei steigt deutlich - getragen von einer Rally im Technologiesektor. Die Festnahme des venezolanischen Machthabers Nicolas Maduro beeinträchtigt die Risikoneigung offenbar nicht - die Ölpreise fallen sogar. Der Tageskalender ist noch vergleichsweise leer, auch von Unternehmensseite ist es noch recht ruhig. Es ist die erste volle Handelswoche im neuen Jahr, viele Marktteilnehmer dürften noch in den Ferien weilen und die Liquidität in Folge gering ausfallen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag höher erwartet.

Der DAX steigt vorbörslich.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte - ungeachtet des US-Angriffs auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela - seinen positiven Jahresauftakt am Montag fortsetzen. Positive Vorgaben kommen aus Fernost, wo die Börsen in Japan und China erstmals in diesem Jahr geöffnet haben und deutliche Gewinne verbuchen. Die Ölpreise gaben am Montagmorgen leicht nach, wohl auch weil US-Präsident Donald Trump beabsichtigt, die Förderung in dem Land mithilfe der großen US-Ölkonzerne wiederzubeleben. Perspektivisch noch niedrigere Ölpreise wären dann wohl auch positiv für die Wirtschaft. Ohnehin profitierte der deutsche Aktienmarkt zuletzt vor allem von den Hoffnungen auf eine Belebung der trägen deutschen Konjunktur im neuen Jahr.

Zudem verweist Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades auf eine moderate Bewertung des Dax im Vergleich zu den heiss gelaufenen US-Indizes als wichtige Triebfeder. "Es mehren sich die Anzeichen für eine signifikante Kapitalrotation: Investoren könnten Gelder aus den USA abziehen und in die preiswerteren europäischen Blue Chips umschichten."

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag wechselhaft.

Der Dow Jones stieg anfänglich minimal, fiel zeitweise leicht ins Minus zurück, konnte dann aber wieder Gewinne verzeichnen. Schlussendlich beendete er die Sitzung 0,66 Prozent höher bei 48.382,57 Punken.
Der NASDAQ Composite startete mit einem deutlichen Plus und gewann zunächst auch weiterhin. Anschließend wechselte das Börsenbarometer mehrfach das Vorzeichen. Er verabschiedete sich 0,03 Prozent tiefer bei 23.235,63 Einheiten aus dem Handel.

Rückenwind lieferte laut Marktbeobachtern eine erneute Welle der Zuversicht im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Positive Impulse für Technologie- und KI-Titel kamen derweil aus Asien: Dort legten die Aktien von Baidu im Zuge geplanter Börsenpläne für die Halbleitersparte zu. Zudem feierte der KI-Chiphersteller Biren Technology ein erfolgreiches Börsendebüt, während Samsung-Aktien ein neues Rekordniveau erreichten. Auch die sogenannten "Magnificent 7", die sieben führenden US-Technologiekonzerne, zeigten sich durchweg fester.

ASIEN

Am Freitag geht es an den Märkten Asiens überwiegend deutlich bergauf.

In Tokio notiert der Nikkei 225 nach der Feiertagspause 3,29 Prozent im Plus bei 51.996,15 Punkten.

Der Shanghai Composite steigt derweil 1,18 Prozent auf 4.015,64 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt derweil lediglich 0,03 Prozent auf 26.346,54 Stellen.

Die technologiegetriebene Rally an den asiatischen Börsen setzt sich am Montag im späten Geschäft fort. Da zuletzt noch nicht alle Handelsplätze geöffnet waren, vollziehen einige Börsen der Region die Aufschläge vom vergangenen Freitag nach - so wie in Japan. Händler sprechen von einem ungebrochenen KI-Boom. Die Risikobereitschaft unter Anlegern scheint von den geopolitischen Spannungen weitgehend unberührt, nachdem die USA einen Angriff auf Venezuela gestartet und Machthaber Nicolas Maduro gefangen genommen hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
05.01.26 AMIYAKI TEI CO LTD / Quartalszahlen
05.01.26 Galactico Corporate Services Private Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
05.01.26 Ksh International Limited Registered Shs / Quartalszahlen
05.01.26 NEXTAGE Co.,Ltd. / Quartalszahlen
05.01.26 Nexus Uranium Corp Registered Shs / Hauptversammlung
05.01.26 Pankaj PolyPack Ltd / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
05.01.26 Jibun Bank Manufacturing PMI
05.01.26 RatingDog EMI für Dienstleistungen
05.01.26 Riyad Bank PMI
05.01.26 Retail Sales (YoY)
05.01.26 Retail Sales (MoM)
05.01.26 Retail Sales (YoY)
05.01.26 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
05.01.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
05.01.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
05.01.26 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
05.01.26 Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr)
05.01.26 Veränderung der Arbeitslosen
05.01.26 HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe
05.01.26 Sentix Investorenvertrauen
05.01.26 Hypothekengenehmigungen
05.01.26 M4 Geldmenge (Jahr)
05.01.26 Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen
05.01.26 Konsumentenkredit
05.01.26 M4 Geldmenge (Monat)
05.01.26 Handelsdefizit - RBI
05.01.26 BoI Zinsentscheidung
05.01.26 ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
05.01.26 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe
05.01.26 ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
05.01.26 ISM Produktion Bezahlte Preise
05.01.26 Exporte
05.01.26 Importe
05.01.26 Geldreserven
05.01.26 Geldmenge M3 (YoY)
05.01.26 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
05.01.26 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
05.01.26 Gesamte Fahrzeugverkäufe
05.01.26 CFTC GBP NC Netto-Positionen
05.01.26 CFTC Öl NC Netto-Positionen
05.01.26 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
05.01.26 CFTC JPY NC Netto-Positionen
05.01.26 CFTC Gold NC Netto-Positionen
05.01.26 CFTC AUD NC Netto-Positionen
05.01.26 CFTC EUR NC Netto-Positionen
05.01.26 Währungsreserven
05.01.26 Dreikönigsfest
05.01.26 Dreiköngisfest
05.01.26 Dreikönigsfest
05.01.26 Dreikönigstag
05.01.26 Dreikönigsfest

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

