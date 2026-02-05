Affirm Holdings Aktie

Affirm Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL1G / ISIN: US00827B1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 23:19:58

Affirm Holdings, Inc. Q2 Income Advances

(RTTNews) - Affirm Holdings, Inc. (AFRM) released a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $129.58 million, or $0.37 per share. This compares with $80.36 million, or $0.23 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 29.6% to $1.123 billion from $866.38 million last year.

Affirm Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $129.58 Mln. vs. $80.36 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.23 last year. -Revenue: $1.123 Bln vs. $866.38 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 0.970 B To $ 1.000 B Full year revenue guidance: $ 4.086 B To $ 4.146 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Affirm Holdings Inc

mehr Nachrichten