Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|
04.11.2025 23:33:51
Aflac Posts Turnaround With Profit In Q3
(RTTNews) - Aflac Inc. (AFL) on Tuesday reported net income of $1.64 billion for the third quarter of 2025, a sharp turnaround from a net loss of $93 million a year earlier. Earnings per share rose to $3.08 from a loss of $0.17 in the same period last year.
Improved investment performance and stable insurance operations drove a 61 percent increase in total revenue to $4.74 billion from $2.95 billion in the previous year's quarter.
Operating costs rose 4 percent to $1.31 billion, while benefits and claims decreased 10 percent to $1.44 billion.
AFL closed Tuesday's trading at $108.81, up $1.84 or 1.72 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aflac Incmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Aflac mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aflac von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
23.10.25
|S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Aflac präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aflac von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.25
|S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aflac von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.10.25
|S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aflac von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
25.09.25
|S&P 500-Papier Aflac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aflac von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Aflac Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aflac Inc
|95,00
|0,44%