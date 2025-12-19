China Education LtdShs Aktie

After a 95% Crash, This China Education Stock Has Drawn a $35 Million Bet From One Institutional Investor

New Oriental Education & Technology Group (NYSE:EDU) saw a significant purchase from Singapore-based Serenity Capital Management, which increased its position by approximately $21.6 million, according to a November 13 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 13, Singapore-based Serenity Capital Management increased its stake in New Oriental Education & Technology Group (NYSE:EDU) by 411,380 shares during the third quarter. The updated position totals 656,878 shares valued at $34.9 million as of September 30. The trade lifted New Oriental Education & Technology Group as the fund's fifth-largest holding out of eight reported positions.The fund's buy brought New Oriental Education & Technology Group to 8.8% of its 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
