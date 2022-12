AGCO-Marken gewinnen zehn AE50 Awards 2023

AGCO Corporation (NYSE: AGCO), weltweit führend in der Entwicklung, in der Herstellung und im Vertrieb von landwirtschaftlichen Geräten und Präzisions-Landwirtschaftstechnologien, erhielt zehn AE50 Awards von der American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) für 2023. Jedes Jahr zeichnet ein internationales Fachgremium von Engineering-Experten die 50 innovativsten Entwürfe von technischen Produkten oder Systemen aus, die in der Lebensmittel- und Agrarindustrie eingesetzt werden. Die zehn AE50 Awards für AGCO verteilen sich auf das starke Markenportfolio des Unternehmens, darunter Fendt, Fuse, Intelligent Ag, Massey Ferguson und Precision Planting.

"Innovation ist das Kernstück unserer Vision, der verlässlichste Partner der Landwirte für branchenweit führende, intelligente Landwirtschaftslösungen zu sein, und wir fühlen uns sehr geehrt, für Produkte aus unserem Markenportfolio gleich zehn AE50 Awards erhalten zu haben”, sagte Eric Hansotia, Chairman, President und Chief Executive Officer von AGCO. "Den Landwirten zu helfen, ihre Erträge zu maximieren und zugleich ihren Aufwand und ihre Auswirkungen zu reduzieren, bietet nicht nur den Landwirten einen echten Mehrwert, sondern ist auch ein Ansporn für unser Team, das Tempo der Innovationen in allen unseren Geschäftsbereichen zu erhöhen, bei denen die Landwirte im Mittelpunkt stehen.”

Der Traktor Fendt® 700 Gen7 Vario® ist das beliebteste Arbeitspferd der Marke. Er wurde mit dem Ziel überarbeitet, die Leistung zu verbessern, die Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Der Traktor ist einer der vielseitigsten und bedienerfreundlichsten Traktoren in seinem Marktsegment und in fünf Modellvarianten mit Motorleistungen von 203 bis 283 PS erhältlich. Er verfügt über ein serienmäßiges VarioDrive™-Getriebe, eine FendtONE™-Bedienstation, einen verbrauchsgünstigen AGCO Power™-Motor mit 7,5 Litern Hubraum und agronomische Funktionen wie das VarioGrip™ Central Tire Inflation System (CTIS).

Geo-Bird® von Fuse® ist eine kostenlose und intuitiv bedienbare Web-App, die automatisch Weglinien für mehrere Felder und Arbeitsgeräte optimiert und so Landwirten Zeit und Geld erspart und zu mehr Nachhaltigkeit beiträgt. Weglinien, die nach dem Regelfahrspurverfahren (Controlled Traffic Farming, CTF) angelegt werden, helfen den Landwirten, Zeit und Kosten zu sparen. Sie reduzieren die Anzahl der Wendemanöver, ertragsmindernde Bodenverdichtungen durch Radbelastungen, Überlappungen im Vorgewende sowie den Kraftstoffverbrauch und verbessern so die CO2-Bilanz. Die von Geo-Bird erstellten Weglinien lassen sich an Terminals verschiedener Marken exportieren, was die Nutzung in unterschiedlichen Betriebsumgebungen erleichtert.

Beim Pit Level Monitor Model AP-6010 von AP (Automated Production®) von AP (Automated Production®) werden elektronische Drucksensoren zur effizienten Messung der Abflusstiefe in Jauchegruben unter Schweineställen eingesetzt. Diese Innovation bietet Schweinestallbetreibern genauere Managementinformationen über Jauchegruben, unter anderem frühzeitige Warnungen vor Wasseraustritt und Angaben zu den noch vorhandenen Lagerkapazitäten.

Die Die Quaderballenpresse der Serie LB2200 von Massey Ferguson® vereint die Zuverlässigkeit früherer Modelle mit neuen, hochmodernen technischen Entwicklungen. Eine neue Pickup-Konstruktion verbessert die Beschickung der Ballenpresse und erhöht die Zuverlässigkeit der einzelnen Teile, während sie zugleich den Lärm reduziert. Neu im Lieferprogramm enthaltene Achsen und Reifen mit Einzelradaufhängung verbessern die Bodenfreiheit und die Fahreigenschaften. Die einheitliche elektrische Architektur (Common Electric Architecture, CEA) bietet mehr Informationen und Kontrolle über das ISOBUS-Terminal für das Traktor-Geräte-Management (Tractor Implement Management, TIM), die Ballenlänge, den Ballenauswurf und die Klappe der Ballenrutsche.

Der Schwader der Serie WR von Massey Ferguson® erreicht eine Spitzenleistung von bis zu 282 PS und verfügt über ein in der Branche einzigartiges geschlossenes Hydrauliksystem, das die Kraftstoffeffizienz und die verfügbare Leistung des Headers erhöht. Damit entfällt auch die Notwendigkeit einer Zweitpumpe für Zusatzfunktionen wie z. B. eine Dreifach-Schwadanlage (Triple Windrow Attachment, TWA). Technologie-Updates steigern die Effizienz im Feld, verringern die Belastung der Bediener und bieten die Möglichkeit zum Datentracking und -management in Echtzeit. MF Guide sorgt für eine präzise automatische Steuerung, um Überlappungen zwischen den einzelnen Übergängen zu minimieren. Eine optionale Hinterachslenkung ist für Straßenfahrten mit Geschwindigkeiten bis zu 24,5 mph (ca. 40 km/h) erhältlich.

Recon SpraySense™ von Intelligent Ag™ ist ein Produkt zur Nachrüstung von Sprühgeräten, das den Druck und den Durchfluss an jeder Düse misst und so dabei hilft, dass die ausgebrachten Mengen und die Abdeckung den Vorgaben entsprechen. Die GPS-Funktion und eine Datenbank mit Düsen der wichtigsten Hersteller ermöglichen eine exakte Beurteilung der Tröpfchengröße. Die Förderleistung jeder Düse wird zu einem einzigen Spritzqualitäts-Kennwert (Spray Quality Score) zusammengefasst und dem Bediener über eine iPad-App zur Verfügung gestellt. Recon SpraySense ist eine schlüsselfertige Lösung und ermöglicht den Einsatz modernster Technologie in alten und neuen Sprühgeräten gleichermaßen.

ReClaim™ von Precision Planting® dient als Ersatz für die Endkappen von Düsenbalken in Sprühgeräten und bietet einen Rückführungsweg zurück in den Tank. Dies führt zu einer verbesserten Produktumwälzung und -zirkulation sowie zu einer schnelleren Befüllung und Reinigung des Spritzgestänges. ReClaim verbessert außerdem die Reinigung der Sprühgeräte mit Druckluft, die das Produkt zurück in den Tank drückt, wo es abgelassen und ordnungsgemäß entsorgt werden kann. Diese Verbesserungen reduzieren Ablagerungen im Spritzgestänge, Produktverluste auf dem Boden und Schädigungen des Ernteguts durch falsche Anwendung.

Radicle Agronomics™ von Precision Planting ist das weltweit erste vollautomatische Laboratorium für Bodenuntersuchungen. Seine geringe Stellfläche, seine Selbstkalibrierungs-Technologie und seine Fähigkeit, Hunderte von Proben unbeaufsichtigt zu analysieren, ersetzen die bisherigen manuellen und damit fehleranfälligen Prozesse und bieten professionellen Agronomen eine enorme Effizienz und höhere Genauigkeit. Eine cloudbasierte Software verknüpft alle Schritte des Prozesses vom Feld bis ins Labor, so dass Agronomen ihren Kunden hervorragende Empfehlungen für das Nährstoffmanagement geben können.

EM HD von Precision Planting ist ein neues Steuerungs- und Sensorsystem für Flüssigdünger, bei dem ein elektromagnetischer Durchflusssensor eingesetzt wird, um die Flüssigdüngermenge in Reihenkultur-Pflanzmaschinen, Seitendüngungsgeräten und Streifenbearbeitungsgeräten reihenweise und mit hoher Geschwindigkeit zu steuern. Durch das sofortige Feedback vom Durchflusssensor kann das System sehr schnell Änderungen an der Steuerung des Flüssigkeitsventils vornehmen, was eine genauere und gleichmäßigere Düngerzufuhr zum Ausbringungspunkt des Geräts gewährleistet.

Das Blockage Expansion Module von Precision Planting (BXM) ist eine Überwachungskomponente für nicht vereinzelte Sämaschinen, die mehrere Verstopfungssensoren zu einem einzigen Anschlusspunkt für 20|20-Saatgutüberwachungssysteme kombiniert und miteinander verbindet. Durch Vereinfachung der elektronischen Komponenten des Geräts und Bereitstellung benutzerfreundlicherer und leichter verwertbarer Daten verbessert BXM die Fähigkeit der Landwirte, Probleme bei der Lieferung von Produkten von den Rohstofftanks bis zum Ausbringungspunkt zu diagnostizieren.

Weitere Informationen zu diesen Produkten, die mit dem AE50 Award ausgezeichnet wurden, erhalten Sie bei Ihrem nächsten AGCO-Händler, über die obigen Links oder auf AGCOcorp.com.

Über AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) ist weltweit führend in der Entwicklung, in der Herstellung und im Vertrieb von landwirtschaftlichen Geräten und Präzisions-Landwirtschaftstechnologien. AGCO bietet Kundennutzen durch sein differenziertes Markenportfolio, darunter Kernmarken wie Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® und Valtra®. Die gesamte Palette der Geräte und Dienstleistungen von AGCO basiert auf intelligenten Landwirtschaftslösungen von Fuse® und unterstützt Landwirte dabei, unsere Welt nachhaltig zu ernähren. Das im Jahr 1990 gegründete Unternehmen AGCO hat seinen Hauptsitz in Duluth (Georgia/USA) und verzeichnete 2021 einen Nettoumsatz von rund 11,1 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.AGCOcorp.com. Von Nachrichten, Informationen und Veranstaltungen des Unternehmens erfahren Sie auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag #AGCOIR.

