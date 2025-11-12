Agenus präsentierte Quartalsergebnisse

Agenus präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,080 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Agenus einen Umsatz von 25,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at