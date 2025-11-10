Agenus Aktie
WKN DE: A1JLKZ / ISIN: US00847G7051
|
10.11.2025 21:32:01
Agenus Shares Rise 8.67% On Q3 Results And Clinical Milestones
(RTTNews) - Agenus Inc. (AGEN) rose 8.67% to $4.3250, up $0.3450, after reporting third-quarter 2025 results and announcing key clinical and regulatory advances.
The company disclosed that France has granted reimbursed access for its BOT/BAL therapy in MSS mCRC, and a global Phase 3 trial (BATTMAN) is set to launch in Q4 2025 across 100+ sites.
On the day of the announcement, AGEN experienced unusually heavy trading volume as investors reacted to the news. The stock's 52-week range is $1.14 - $4.50.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agenus Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Agenus Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.