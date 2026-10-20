AGI Is Almost Ready. Is Your Portfolio?

Robots are smarter than us now, says the man selling robots. Almost as if he has a stake in the matter...

The man in question is Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang, who, to be fair, sells chips to every major artificial intelligence (AI) lab and, therefore, sees demand before the rest of us do. When he posted on X in September that "AGI has arrived," citing OpenAI's new GPT-6 and the Nvidia chips behind it, investors weighed the implications of such a breakthrough.

You should count yourself an interested party if you own any of the "Magnificent Seven" or companies that do business with those giants. Or even if you simply work for a living. You have a stake in whether artificial general intelligence (AGI) is on its way.

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