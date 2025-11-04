agilon health Aktie
WKN DE: A3CM77 / ISIN: US00857U1079
|
04.11.2025 23:12:25
Agilon Health Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - Agilon Health, Inc. (AGL) on Tuesday reported a third-quarter net loss of $110.2 million or $0.27 per share, compared to $117.6 million or $0.29 per share last year.
Total revenues for the third quarter were $1.44 billion, down 1% compared to $1.45 billion in the third quarter of 2024. Revenue reflects membership growth in new markets and same geography growth, more than offset by the impact from market exits as well as the aforementioned reduction to risk adjustment revenue contribution.
Looking forward to the full year, the company expects revenues of $5.81 billion to $5.83 billion.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu agilon health inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: agilon health gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: agilon health zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: agilon health stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: agilon health zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu agilon health inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|agilon health inc Registered Shs
|0,72
|-10,63%