Ausblick: agilon health gewährt Anlegern Blick in die Bücher

agilon health stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,153 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten eine Verringerung von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,42 Milliarden USD gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,626 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,630 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 5,80 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at