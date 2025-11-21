Agora A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Agora A ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Agora A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,260 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 35,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at