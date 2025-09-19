AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|Erweiterte Führungsriege
|
19.09.2025 11:20:00
AGRANA-Aktie fester: Konzern erweitert Vorstand um vierten Posten
Der börsennotierte AGRANA-Konzern bekommt mit Franz Ennser (54) per 1. November ein neues, zusätzliches Vorstandsmitglied. Der Agrarökonom wird als COO fürs operative Geschäft zuständig sein, teilte das Unternehmen am Freitag nach einer entsprechenden Aufsichtsratssitzung mit. Im Gremium sind sonst noch der Vorsitzende Stephan Büttner, sowie Norbert Harringer und Stephan Meeder.
An der Wiener Börse notiert das AGRANA-Papier vor Wochenschluss zeitweise 1,66 Prozent höher bei 12,25 Euro.
phs/bel
APA
Bildquelle: AGRANA Beteiligungs-AG