Erweiterte Führungsriege 19.09.2025 11:20:00

AGRANA-Aktie fester: Konzern erweitert Vorstand um vierten Posten

AGRANA erweitert seinen Vorstand um ein zusätzliches Mitglied für das operative Geschäft.

Der börsennotierte AGRANA-Konzern bekommt mit Franz Ennser (54) per 1. November ein neues, zusätzliches Vorstandsmitglied. Der Agrarökonom wird als COO fürs operative Geschäft zuständig sein, teilte das Unternehmen am Freitag nach einer entsprechenden Aufsichtsratssitzung mit. Im Gremium sind sonst noch der Vorsitzende Stephan Büttner, sowie Norbert Harringer und Stephan Meeder.

An der Wiener Börse notiert das AGRANA-Papier vor Wochenschluss zeitweise 1,66 Prozent höher bei 12,25 Euro.

phs/bel

APA

