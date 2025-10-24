AGRANA Aktie

AGRANA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Fokus auf die Zukunft 24.10.2025 14:24:00

AGRANA-Aktie höher: Kein Zweifel am Standort Tulln, Fokus auf US-Wachstum

AGRANA-Aktie höher: Kein Zweifel am Standort Tulln, Fokus auf US-Wachstum

AGRANA setzt trotz Gegenwind auf Wachstum im US-Markt und neue Ernährungstrends.

Die Zukunft des AGRANA-Zuckerwerks in Tulln steht laut CEO Stephan Büttner nicht zur Diskussion. Eine Garantie für den Standort könne er aber auch nicht abgeben. Einerseits weil er nicht der Eigentümer des Unternehmens sei und andererseits gelte angesichts der volatilen Zuckerpreise und der Zölle: "Heutzutage kann man für nichts mehr Garantien abgeben."

Aussteigen aus der Zuckerproduktion will Büttner nicht: "Ich glaube, dass man mit dem Zuckergeschäft auch Geld verdienen kann - man muss sich nur auf neue Rahmenbedingungen einstellen", sagte er am Freitag bei der Gewinn-Messe in Wien. Zugleich betonte er, dass der Rohstoffverarbeiter AGRANA profitabel bleiben und Kapitalkosten verdienen müsse. Als Beispiel nannte er China, wo AGRANA zunächst "sehr profitabel" war, das Geschäft aber durch Corona-Lockdowns, eine Immobilienblase und schwaches Wirtschaftswachstum gebremst wurde. Auch kämpfe man mit rasch wechselnden Trends bei nachgefragten Lebensmitteln. Ein Ausstieg aus diesem Zukunftsmarkt wäre aber trotz aktueller Probleme nicht sinnvoll.

Ein Lichtblick sei der US-Markt, wo das Geschäft "sehr, sehr gut" laufe. Rückenwind erwartet Büttner vom Boom rund um Abnehmspritzen: Diese führten dazu, dass Konsumenten weniger essen, aber verstärkt proteinhaltige Joghurts konsumieren - "die mit Fruchtzubereitungen natürlich besser schmecken". AGRANA wolle daher das US-Geschäft ausbauen, unter anderem in Kooperation mit Starbucks.

Für Anteilsscheine von AGRANA geht es am Freitag an der SIX zeitweise um 0,41 Prozent nach oben auf 12,10 Euro.

fhp/tsk/tpo

ISIN AT000AGRANA3 WEB http://www.agrana.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Vienna Insurance-Aktie fester: VIG hat sich bereits mehr als 90 Prozent an Nürnberger gesichert

Bildquelle: AGRANA Beteiligungs-AG

Nachrichten zu AGRANAmehr Nachrichten

Analysen zu AGRANAmehr Analysen

24.07.25 AGRANA neutral Erste Group Bank
30.04.25 AGRANA neutral Erste Group Bank
30.01.25 AGRANA neutral Erste Group Bank
11.11.24 AGRANA Hold Erste Group Bank
23.04.24 AGRANA neutral Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AGRANA 12,10 0,41% AGRANA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex kommt nicht recht vom Fleck. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen