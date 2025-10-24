AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|Fokus auf die Zukunft
|
24.10.2025 14:24:00
AGRANA-Aktie höher: Kein Zweifel am Standort Tulln, Fokus auf US-Wachstum
Aussteigen aus der Zuckerproduktion will Büttner nicht: "Ich glaube, dass man mit dem Zuckergeschäft auch Geld verdienen kann - man muss sich nur auf neue Rahmenbedingungen einstellen", sagte er am Freitag bei der Gewinn-Messe in Wien. Zugleich betonte er, dass der Rohstoffverarbeiter AGRANA profitabel bleiben und Kapitalkosten verdienen müsse. Als Beispiel nannte er China, wo AGRANA zunächst "sehr profitabel" war, das Geschäft aber durch Corona-Lockdowns, eine Immobilienblase und schwaches Wirtschaftswachstum gebremst wurde. Auch kämpfe man mit rasch wechselnden Trends bei nachgefragten Lebensmitteln. Ein Ausstieg aus diesem Zukunftsmarkt wäre aber trotz aktueller Probleme nicht sinnvoll.
Ein Lichtblick sei der US-Markt, wo das Geschäft "sehr, sehr gut" laufe. Rückenwind erwartet Büttner vom Boom rund um Abnehmspritzen: Diese führten dazu, dass Konsumenten weniger essen, aber verstärkt proteinhaltige Joghurts konsumieren - "die mit Fruchtzubereitungen natürlich besser schmecken". AGRANA wolle daher das US-Geschäft ausbauen, unter anderem in Kooperation mit Starbucks.
Für Anteilsscheine von AGRANA geht es am Freitag an der SIX zeitweise um 0,41 Prozent nach oben auf 12,10 Euro.
fhp/tsk/tpo
ISIN AT000AGRANA3 WEB http://www.agrana.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AGRANAmehr Nachrichten
Analysen zu AGRANAmehr Analysen
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|23.04.24
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|23.04.24
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|24.01.19
|AGRANA buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|29.03.18
|AGRANA kaufen
|Erste Group Bank
|19.03.18
|AGRANA buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.18
|AGRANA kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.17
|AGRANA accumulate
|Erste Group Bank
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|23.04.24
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AGRANA
|12,10
|0,41%