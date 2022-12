AGRANA-Aktie verliert dennoch: Betriebsergebnis im dritten Quartal deutlich gesteigert

Der börsennotierte AGRANA-Konzern hat im dritten Quartal 2022/23 ein höheres Betriebsergebnis als in der Vorjahresperiode eingefahren.

Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) stieg von 31,2 auf 39,1 Mio. Euro und fiel damit höher als erwartet aus, teilte das Lebensmittelunternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Einen Schub hat AGRANA eigenen Angaben zufolge durch gute Geschäfte in den Bereichen Zucker und Fruchtsäfte bekommen.

In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2022/23 belief sich das operative Ergebnis auf 121,6 Millionen, was beinahe einer Verdopplung gegenüber derselben Zeitperiode des Vorjahres entspricht. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) lag in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres bei 50,2 Millionen (2021/22: 76 Mio.) Euro, wobei sich eine Wertminderung im Fruchtsegment aus dem zweiten Quartal 2022/23 als Dämpfer erwies.

Anstiege gab es bei den Umsatzerlösen der Agrana, und zwar sowohl im dritten Quartal (von 745,2 Mio. auf 950,2 Mio. Euro) als auch in den ersten drei Quartalen 2022/23 (von rund 2,17 Mrd. auf 2,74 Mrd. Euro). Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde trotz der Wertberichtigung bestätigt. So rechnet das Management beim operativen Ergebnis weiter mit einem Anstieg von 10 bis 50 Prozent (2021/22: 86,5 Mio. Euro). Die Annahme beruhe aber darauf, dass der Krieg in der Ukraine regional begrenzt sowie die Versorgung mit Energie und Rohstoffen gesichert bleibt.

Die AGRANA-Papiere verloren in Wien letztlich 2,36 Prozent auf 14,50 Euro.

APA